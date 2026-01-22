Реклама

Интернет и СМИ
15:42, 22 января 2026Интернет и СМИ

В Европе заговорили о риске стран НАТО остаться вассалами США

Журналист Раттанси: Страны НАТО рискуют остаться вассалами США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Узкое мышление лидеров европейских стран, входящих в НАТО, препятствует их независимости от США. Таким мнением поделился британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.

«Европейские страны НАТО останутся вассалами Вашингтона, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения», — заявил он.

Британский журналист также отметил, что главы европейских государств оказались недостаточно дальновидными, поскольку не смогли понять, что восстановление диалога с Россией отвечает их интересам.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз (ЕС), США и Украина разрабатывают документы по мирному урегулированию конфликта. Он отметил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, Киев, Вашингтон и Европа находятся «на одной стороне».

