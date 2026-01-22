В Госдуме назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира

Шхагошев: Путин сделал гроссмейстерский ход о внесении $1 млрд в Совет мира

Президент России Владимир Путин сделал гроссмейстерский ход, предложив внести один миллиард долларов из замороженных российских активов в Совет мира. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

«Реакция Путина на приглашение в Совет мира — абсолютно гроссмейстерский ход и политический подарок Соединенным Штатам и Европе. Путин своим взвешенным предложением об использовании замороженных активов России возвращает Запад в рамки международного права», — назвал Шхагошев.

Ранее Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение войти в Совет мира. Он отметил, что Россия готова направить в новую организацию один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией.