Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:55, 22 января 2026Россия

В Госдуме назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира

Шхагошев: Путин сделал гроссмейстерский ход о внесении $1 млрд в Совет мира
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости/ Pool

Президент России Владимир Путин сделал гроссмейстерский ход, предложив внести один миллиард долларов из замороженных российских активов в Совет мира. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

«Реакция Путина на приглашение в Совет мира — абсолютно гроссмейстерский ход и политический подарок Соединенным Штатам и Европе. Путин своим взвешенным предложением об использовании замороженных активов России возвращает Запад в рамки международного права», — назвал Шхагошев.

Ранее Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение войти в Совет мира. Он отметил, что Россия готова направить в новую организацию один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    В Госдуме назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира

    Сотрудники ТЦК избили киевлянина коленом по голове и попали на видео

    Слуцкий назвал Зеленского «политическим шакалом»

    В России оценили потери ВСУ под руководством друга Сырского

    Украинцев призвали готовиться к наихудшей ситуации с электричеством

    Раскрыт самый популярный размер груди у россиянок

    Дмитриев прокомментировал осуждение Европы Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok