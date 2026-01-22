Реклама

16:04, 22 января 2026

В МИД отреагировали на слова о референдуме об объединении Молдавии и Румынии

Захарова: Жителей Молдавии никто не спрашивал об объединении с Румынией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Жителей Молдавии никто не спрашивал об объединении с Румынией и о референдуме об этом процессе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

19 января министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой объявил, что власти республики не исключают объединения с Румынией после проведения референдума. По его словам, это будет возможно при условии, как отметил глава внешнеполитического ведомства, «опасного приближения России».

«Ну а референдумы, как мы знаем, [президент Молдавии Майя] Санду проводить умеет», — заявила дипломат.

Захарова отдельно отметила, что процесс подготовки референдума и подобные заявления Санду не являются объединительной повесткой. Жителей Молдавии, добавляет представитель МИД, никто не спрашивал о «делегировании своей судьбы другому государству».

22 января Майя Санду, комментируя свои слова о своем возможном голосовании на референдуме об объединении с Румынией, заявила, что безопасность постсоветской республики может быть обеспечена через присоединение к этой стране НАТО.

