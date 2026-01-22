В Минобороны России отреагировали на информацию об истязании срочников из-за контрактов

Минобороны проверит информацию о давлении на срочников при подписании контрактов

В Минобороны России отреагировали на информацию об истязании срочников, которых якобы силой заставляли подписать контракт. Комментарий ведомства публикует 74.ru.

Из сообщения следует, что командование Восточного военного округа проводит проверку. «В случае выявления фактов нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности», — заверили в Минобороны.

О том, что в Миассе Свердловской области срочников могли силой заставить подписать контракты с Вооруженными силами России, стало известно 22 января. Местный депутат Анастасия Борисова обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Журналисты привели имена двоих рядовых, которые заявили о принуждении к контрактной службе после издевательств, изнурений физическими упражнениями и истязаний. По словам одного из них, за отказ заставляли приседать и скручивали руки — в результате россиянин поставил подпись лежа на полу.

Это не первый инцидент со срочниками в Свердловской области за последнее время. В июне из воинской части в Елани сбежал солдат, проходивший там службу. Мать россиянина заподозрила в случившемся командование, подчеркнув, что ее сын болен и нуждается в дополнительном обследовании.

