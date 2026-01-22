Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 22 января 2026Россия

В Минобороны России отреагировали на информацию об истязании срочников из-за контрактов

Минобороны проверит информацию о давлении на срочников при подписании контрактов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Минобороны России отреагировали на информацию об истязании срочников, которых якобы силой заставляли подписать контракт. Комментарий ведомства публикует 74.ru.

Из сообщения следует, что командование Восточного военного округа проводит проверку. «В случае выявления фактов нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности», — заверили в Минобороны.

О том, что в Миассе Свердловской области срочников могли силой заставить подписать контракты с Вооруженными силами России, стало известно 22 января. Местный депутат Анастасия Борисова обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Журналисты привели имена двоих рядовых, которые заявили о принуждении к контрактной службе после издевательств, изнурений физическими упражнениями и истязаний. По словам одного из них, за отказ заставляли приседать и скручивали руки — в результате россиянин поставил подпись лежа на полу.

Это не первый инцидент со срочниками в Свердловской области за последнее время. В июне из воинской части в Елани сбежал солдат, проходивший там службу. Мать россиянина заподозрила в случившемся командование, подчеркнув, что ее сын болен и нуждается в дополнительном обследовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Москвичам назвали самый холодный день зимы

    В России предупредили о последствиях борьбы с российской нефтью

    Подмосковная пекарня отправит спецпосланнику Трампа корзинку со сладостями

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok