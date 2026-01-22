В Норвегии оценили шансы российских лыжников на медали Олимпиады

Норвежский журналист Салтведт: Коростелев может побороться за медаль Олимпиады

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт оценил шансы российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на медали Олимпиады-2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Салтведт выразил мнение, что Коростелев может побороться за медали в Италии. «Есть шанс, хотя и довольно небольшой, особенно на дистанции 10 километров, где борьба за подиум кажется вполне открытой», — заявил журналист.

У Непряевой нет шансов на медаль, но она может претендовать на попадание в десятку лучших, посчитал норвежец. «Она также начинает привыкать к международному уровню и демонстрирует очень многообещающий прогресс сейчас», — сказал Салтведт.

Коростелев и Непряева завоевали олимпийские квоты и смогут выступить в Италии. 21 января Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил их на Игры-2026. Российские лыжники будут соревноваться в нейтральном статусе.