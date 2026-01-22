РИА Новости: Друг Сырского генерал Сидоренко допустил колоссальные потери ВСУ

Друг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава, а также массовые случаи самовольного оставления части и рекордное число пропавших без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По руководством Сидоренко ВСУ потеряли огромные территории в Запорожской области, сообщил собеседник агентства. Кроме того, генерал ввел запрет на эвакуацию раненых и погибших. Отмечается, что из-за его действий полностью уничтожены четыре бригады ВСУ.

«Это далеко не все "достижения" друга Сырского. Однако, главком не унывает и заявляет о готовности ВСУ идти в новый "контрнаступ"», — сообщили в российских силовых структурах.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками анонсировал новое наступление ВСУ. По его словам, Украина неспособна одержать победу, воюя только в обороне.

До этого главком ВСУ назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Однако он подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым.