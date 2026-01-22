Реклама

В России рассказали об уничтожающем танки Leopard «Земледелии»

«Ростех»: Мины системы «Земледелие» уничтожают танки «Леопард»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Ростех

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» создает поля, которые уничтожают и выводят из строя различную технику противника, включая танки Leopard («Леопард»). О работе ИСДМ в зоне специальной военной операции рассказал «Ростех» в Telegram-канале.

«Земледелие» способно за считаные минуты залпом доставить сотни мин в заданный район. ИСДМ создает минные поля площадью в несколько футбольных полей. При этом координаты установки мин фиксируют на электронной карте. Поставленные мины деактивируются по заданному времени для облегчения расчистки территорий после завершения боевых действий.

В ходе наступления ИСДМ ставят мины, которые блокируют логистические маршруты противника. При обороне установленные «Земледелием» изделия прикрывают позиции от приближающихся сил неприятеля.

«Мощности противотанковых мин достаточно, чтобы серьезно повредить "Леопарда" или "Брэдли". Таким образом, "Земледелие" усиливает как оборонительный, так и наступательный потенциал Российской армии», — рассказали в «Ростехе».

Ранее в январе стало известно, что российские беспилотники начали применять новую противотранспортную мину ПТМ-2КН, которую оптимизировали для дистанционного минирования.

