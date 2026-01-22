В России усомнились в прогрессе в завершении конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: Украина не готова к подписанию соглашения с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сомнения в том, что все стороны урегулирования конфликта на Украины готовы к подписанию соглашения. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я очень сильно сомневаюсь, что все стороны готовы заключить соглашение. Судя по поведению Украины, я не думаю, что она готова»,— сказал Джабаров.

Он отметил, что Украина показывает свое отношение к подписанию договора с Россией тем, что отказывается войти в «Совет мира» из-за присутствия в организации нашей страны. По его мнению, прогресс в урегулировании конфликта будет понятен после ближайшей встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о том, что Уиткофф встретится с Владимиром Путиным 22 января. По его словам, он отправится в Россию вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По словам спецпосланника, соглашение об урегулировании конфликта на Украине готово на 90 процентов и все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить.