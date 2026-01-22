Реклама

Россия
09:08, 22 января 2026Россия

В российском портовом терминале потушили пожар после массированной атаки БПЛА

В портовом терминале в Краснодарском крае потушили пожар после атаки БПЛА
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В портовом терминале в поселке Волна в Краснодарском крае потушили пожар после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в оперштабе российского региона.

Накануне там произошло возгорание в четырех резервуарах с нефтепродуктами в результате налета дронов. К ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае не удалось спасти трех человек. Еще восемь граждан получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 39 дронов ВСУ над Азовским морем и российскими регионами.

