06:02, 22 января 2026

В США объяснили желание Европы помириться с Россией

Политолог Робертс объяснил, почему в Европе заговорили о диалоге с Россией
Марина Совина
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) все чаще стали раздаваться голоса за восстановление отношений с Россией. На это в эфире YouTube-канала Dialogue Works обратил внимание американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. Он напомнил о высказывании канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выразившего надежду на восстановление отношений РФ и Германии.

«Вы же видите, как канцлер Германии и еще один член ЕС говорят: "Эй, нам нужно помириться с Россией и начать с ней диалог". Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать [президенту США Дональду] Трампу отобрать Гренландию у Дании. (...) А может они всерьез? Если они говорят это всерьез, значит, до них наконец дошло, что их тоже будут использовать. Это лишь вопрос времени», — объяснил эксперт.

Политолог считает, что США умышленно рассорили европейские страны с Россией, чтобы они стали еще более зависимыми от Вашингтона.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Москвой, им надо просто позвонить. Он отметил, что заявления лидеров стран Европы, в течение четырех лет исключавших возможность переговоров с Россией, звучат несерьезно.

