Наука и техника
18:30, 22 января 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили РЭБ-«Шишигу»

В зоне СВО заметили ГАЗ-66 с системой РЭБ для прикрытия «Земледелия»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Грузовик ГАЗ-66 (армейское прозвище — «Шишига»), который превратили в носителя мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимках виден ГАЗ-66 с системой РЭБ на грузовой платформе. Машина обеспечивала «антидроновый купол» для прикрытия инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», которая выполняла боевую задачу.

Для защиты «Шишиги» в походном положении ее оснастили парой модулей для подавления дронов, которые установили на крышу машины. Кабину грузовика дополнительно прикрыли решетчатым «мангалом».

В декабре министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что окопные средства РЭБ «Оберег», «Пероед», «Силок» и «Соседка» доказали свою эффективность в ходе СВО.

В том же месяце стало известно, что на базе российского робототехнического комплекса «Курьер» испытали мобильную станцию РЭБ.

