Пресс-секретарь Никифоров: В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа

В Давосе началась встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

«Встреча Зеленского и Трампа началась», — говорится в сообщении.

Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе утром 22 января. Сообщалось, что он планирует провести встречу с главой Белого дома. При этом, украинская сторона не уточняла, какие именно вопросы будут обсуждать главы государств.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе. Он отметил, что по этому вопросу настроен оптимистично.