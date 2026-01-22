За уличенную в коррупции Тимошенко отказались вносить залог

ТАСС: За Тимошенко не стали вносить залог

За бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») не стали вносить залог в 33 миллионов гривен (около 59 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). На этот факт обратили внимание журналисты ТАСС.

Как уточняется, истек назначенный судом срок по внесению залога в рамках дела о подкупе депутатов против Тимошенко. Он закончился в полночь по киевскому времени (01:00 по московскому). Сведений об уплате залога в украинских СМИ и медиа не появлялось.

Примечательно, что до этого Тимошенко говорила о том, что вся ее команда работает над сбором средств для внесения за нее залога. Политик призналась, что такой суммы у нее нет.

Ранее издание «РБК-Украина» писало, что за Юлию Тимошенко якобы заплатили залог, при этом, по некоторым данным, было внесено 13 миллионов гривен из необходимых 33 миллионов.

В ночь на 14 января следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором на тот момент находилась Тимошенко. В итоге сотрудники детективного ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили видео, на котором, как сообщается, политик пытается «продать мандаты» в Раде.

Высший антикоррупционный суд Украины назначил ей залог в размере 33 миллионов гривен. Кроме того, политика обязали носить электронный браслет в рамках уголовного дела. Теперь ей запрещено общаться с 66 украинскими парламентариями.