Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:19, 20 января 2026Бывший СССР

За уличенную в коррупции Тимошенко начали нести деньги

За Тимошенко начали вносить залог, было внесено 13 миллионов гривен

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

За бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлию Тимошенко начали вносить залог. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

По информации издания, было внесено 13 миллионов гривен из необходимых 33 миллионов (около 59 миллионов рублей). О других подробностях не сообщается.

В ночь на 14 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась Тимошенко. В ходе обысков они нашли 40 тысяч долларов, а после — опубликовали видео, на котором Тимошенко, как сообщается, пыталась «продать мандаты» в Раде.

Высший антикоррупционный суд Украины назначил ей залог в размере 33 миллионов гривен и ношение электронного браслета в рамках уголовного дела. Кроме того, суд запретил ей общаться с 66 депутатами украинского парламента.

20 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дело против Юлии Тимошенко не похоже на преследования оппозиции при Викторе Януковиче. Он объясняет это тем, что тогда «не передавали деньги в пакетах "Новой почты"». Сама же Тимошенко считает, что власти страны проводят зачистку любых потенциальных политических оппонентов в преддверии заключения мирного соглашения с Россией и проведения выборов в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Европу уличили в желании противостоять США

    Лавров поправил обратившуюся к нему по фамилии итальянскую журналистку

    Стало известно о планах Трусовой побороться за золото Олимпиады-2030

    Андреасян показал исполнителя одной из главных ролей в своем фильме «Война и мир»

    Раскрыта неочевидная причина тревожных расстройств

    Стало известно об опасениях западных лидеров из-за «Совета мира» Трампа

    Водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok