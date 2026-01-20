За уличенную в коррупции Тимошенко начали нести деньги

За Тимошенко начали вносить залог, было внесено 13 миллионов гривен

За бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлию Тимошенко начали вносить залог. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

По информации издания, было внесено 13 миллионов гривен из необходимых 33 миллионов (около 59 миллионов рублей). О других подробностях не сообщается.

В ночь на 14 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась Тимошенко. В ходе обысков они нашли 40 тысяч долларов, а после — опубликовали видео, на котором Тимошенко, как сообщается, пыталась «продать мандаты» в Раде.

Высший антикоррупционный суд Украины назначил ей залог в размере 33 миллионов гривен и ношение электронного браслета в рамках уголовного дела. Кроме того, суд запретил ей общаться с 66 депутатами украинского парламента.

20 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дело против Юлии Тимошенко не похоже на преследования оппозиции при Викторе Януковиче. Он объясняет это тем, что тогда «не передавали деньги в пакетах "Новой почты"». Сама же Тимошенко считает, что власти страны проводят зачистку любых потенциальных политических оппонентов в преддверии заключения мирного соглашения с Россией и проведения выборов в стране.