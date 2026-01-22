Захарова двумя словами оценила слова Трампа о продлении ДСНВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о продлении срока действия американо-российского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) представляют собой «умозрительные рассуждения». Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».
«Приходится оперировать публичными высказываниями президента США Трампа, которые делаются в форме весьма таких умозрительных рассуждений, причем зачастую противоречивых... Последний комментарий американского лидера по данному вопросу трудно отнести к разряду многообещающих», — сказала она.
По ее словам, исходя из заявлений главы Белого дома, нельзя с уверенностью утверждать, что Вашингтон сказал последнее слово по этому вопросу. При этом она подчеркнула, что Россия готова к любым сценариям в случае истечения договора.
Ранее Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. «Истечет так истечет», — сказал американский лидер.