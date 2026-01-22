Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 22 января 2026Мир

Захарова двумя словами оценила слова Трампа о продлении ДСНВ

Захарова: Заявления Трампа по ДСНВ делаются в форме умозрительных рассуждений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о продлении срока действия американо-российского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) представляют собой «умозрительные рассуждения». Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Приходится оперировать публичными высказываниями президента США Трампа, которые делаются в форме весьма таких умозрительных рассуждений, причем зачастую противоречивых... Последний комментарий американского лидера по данному вопросу трудно отнести к разряду многообещающих», — сказала она.

По ее словам, исходя из заявлений главы Белого дома, нельзя с уверенностью утверждать, что Вашингтон сказал последнее слово по этому вопросу. При этом она подчеркнула, что Россия готова к любым сценариям в случае истечения договора.

Ранее Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. «Истечет так истечет», — сказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok