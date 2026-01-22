Захарова объяснила наличие у Макрона темных очков словом «употребил»

Захарова назвала темные очки Макрона «волшебными»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала темные очки президента Франции Эммануэля Макрона, в которых он выступал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, «волшебными». Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел», — заявила Захарова.

По ее словам, теперь французский лидер увидел то, что все правила, которые «Запад придумал взамен международному праву», заключаются лишь в праве сильного.

Ранее Макрон выступил в солнцезащитных очках на ВЭФ в Давосе, где сделал заявление о мире, который лишился привычных правил. По его словам, человечество переходит в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем.