Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 22 января 2026Мир

Захарова объяснила наличие у Макрона темных очков словом «употребил»

Захарова назвала темные очки Макрона «волшебными»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала темные очки президента Франции Эммануэля Макрона, в которых он выступал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, «волшебными». Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел», — заявила Захарова.

По ее словам, теперь французский лидер увидел то, что все правила, которые «Запад придумал взамен международному праву», заключаются лишь в праве сильного.

Ранее Макрон выступил в солнцезащитных очках на ВЭФ в Давосе, где сделал заявление о мире, который лишился привычных правил. По его словам, человечество переходит в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    В российских ударах по Украине увидели план по отключению Киева

    Украшения на 17 миллионов и другое имущество экс-председателя суда передали в доход России

    iPhone 17 Pro подешевел в России

    Москвичам назвали самый холодный день зимы

    В России предупредили о последствиях борьбы с российской нефтью

    Подмосковная пекарня отправит спецпосланнику Трампа корзинку со сладостями

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok