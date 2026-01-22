Жестоко расправившийся с россиянками в Гоа маньяк признался в неприязни к Еленам

У россиянина Алексея Леонова, жестоко расправившегося с двумя соотечественницами в индийском штате Гоа, выявили «психопатические наклонности». Об этом сообщает RT.

Помимо этого, маньяк во время допроса признался, что его мать по имени Елена пренебрегала им в детстве и в более поздние годы, и из-за этого у него развилась «определенная неприязнь» к женщинам с таким именем. Хотя эта деталь не связана с мотивом преступлений, она проливает свет на психическое состояние Леонова, констатировал представитель полиции.

Тем временем мать россиянина заявила, что не верит в причастность сына к расправам. О том, что мужчина употребляет запрещенные вещества, она тоже не знала.

По словам собеседницы издания, ее сын уехал жить в Индию в 2023 году. До этого он работал в России на железной дороге, а затем — монтером путей в метро. Леонов никогда не был женат, жил с родителями, занимался рисованием, графическим и моушен-дизайном. Как выяснили журналисты, семья перебралась в Россию из Киргизии. Кроме того, известно, что у мужчины были долги.

Ранее Леонов признался следствию, что творил зверства на севере Индии, в штате Химачал-Прадеш. Своих жертв мужчина находил через социальные сети и лишал жизни тех, кто отказывал ему в романтических отношениях.