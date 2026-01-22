Реклама

Звезда фильма «Чудо-женщина» показала естественную внешность на фото в бикини

Израильская актриса Галь Гадот показала натуральную внешность на фото в бикини
Екатерина Ештокина

Фото: @gal_gadot

Израильская актриса, модель и посол доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) Галь Гадот показала натуральную внешность на фото в бикини. Кадр она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» сфотографировалась на пляже без макияжа на лице. На размещенном кадре видно, что знаменитость также отказалась от укладки.

В сентябре прошлого года Екатерина Климова также показала естественную внешность на фото. В соцсетях 47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» признавалась, что за жизнь выработала устав, который помогает ей поддерживать форму. По ее словам, он состоит из диеты, четкого распорядка дня и сна.

