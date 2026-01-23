Реклама

11:35, 23 января 2026Россия

15 лошадей не спасли во время пожара в российском регионе

В Свердловской области 15 лошадей не спасли во время пожара, пострадал человек
Майя Назарова
СюжетПожары в России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В деревне Боярка в Свердловской области 15 лошадей не спасли во время пожара, также пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, загоревшуюся конюшню в регионе тушили всю ночь.

Как утверждает Ura.ru, пострадавшим оказался владелец конюшни. Свердловские следователи начали устанавливать причину случившегося.

До этого стало известно, что почти сотня животных заживо сгорела в Оренбургской области. По данным регионального главка МЧС России, пожар произошел по вине владельца фермы — он оставил затопленную печь без присмотра. Оттуда огонь перекинулся на горючие материалы.

Еще раньше более 250 овец застряли в грязи в Дагестане.

