Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 23 января 2026Ценности

46-летняя фигуристка Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций

Екатерина Ештокина

Фото: @slutskayaofficial

Двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций, которые являются аналогом «Оземпика». Снимок и комментарии появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

46-летняя спортсменка продемонстрировала снимок в джинсах и бирюзовой оверсайз-футболке. Последнюю она приподняла и продемонстрировала рельефный пресс. При этом в подписи к публикации звезда призналась, что сбросила шесть килограммов.

Вы не представляете, как это мотивирует не останавливаться на достигнутом. Самым удивительным для меня было то, что все эти изменения пришлись на период зимних праздников, Нового года и бесконечных застолий. Но благодаря своему новому режиму и поддержке препарата, вес не только не набрался, но и продолжал уходить. Для меня это настоящий показатель того, что я на верном пути. Хочу подчеркнуть, что это было строго под медицинским контролем, и я очень довольна результатом

Ирина Слуцкаяфигуритска

Поклонники оценили внешность фигуристки в комментариях под постом. «Круто, вот это пресс», «Я тоже так хочу», «Ух ты какая!» — высказались они.

О том, что Слуцкая решилась на уколы для похудения, стало известно в сентябре 2025 года. Знаменитость поясняла, что после третьих родов не смогла самостоятельно сбросить вес.

В декабре 2025 года Слуцкая раскрыла отношение к пластике с фразой «возрастные изменения не щадят». Спортсменка рассказала, что пользуется услугами косметологов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Британия начнет выпуск ракет для Киева в 2027 году

    Сийярто ответил на хамство главы МИД Украины в адрес Орбана

    46-летняя фигуристка Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций

    Россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам

    В Норвегии посоветовали Вяльбе держать рот на замке

    В России обвалились продажи дорогих автомобилей

    Расходы на разрушение планеты в 30 раз превысили траты на ее защиту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok