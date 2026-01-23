Реклама

Спорт
15:38, 23 января 2026

Казахстанский теннисист нецензурно оценил игру соперника во время матча на Australian Open

Бублик нецензурно оценил игру Этчеверри во время матча на Australian Open-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик нецензурно оценил игру соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри во время матча в рамках третьего круга Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бублика удивил высокий уровень игры соперника, чем он поделился с кем-то на трибунах, используя нецензурные слова. Когда Этчеверри в одном из розыгрышей ударил в аут, Бублик оскорбил соперника. «Вот так он играет, просто чушка», — заявил теннисист.

На момент публикации новости в матче идет третий сет, в котором Бублик ведет со счетом 4:2. Первые две партии представитель Казахстана выиграл на тай-брейке.

Бублик занимает 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Этчеверри является 62-й ракеткой мира.

