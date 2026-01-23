Китай нарастил закупки газа по «Силе Сибири»

МЭА: Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» увеличился на 25 процентов

В 2025 году экспорт российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» вырос на 25 процентов (почти на восемь миллиардов кубометров). Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Соответствующий показатель достиг почти 39 миллиардов кубометров.

Кроме того, Россия нарастила поставки в Узбекистан через Казахстан по трубопроводу «Центральная Азия — Центр». В итоге общий объем экспорта прибавил примерно 30 процентов и преодолел отметку в семь миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году упал экспорт российского сжиженного природного газа. Данный показатель снизился на 7 процентов. В МЭА сокращение поставок объяснили санкциями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

В 2025 году глобальный спрос на газ вырос примерно на процент, причем основной рост был обеспечен за счет Европы и Северной Америки.