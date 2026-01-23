Китайский автобренд закрыл почти треть своих дилерских центров России

Автобренд Bestune заявил о закрытии почти трети дилеров марки за год

По итогам 2025 года в России закрылась почти треть дилерских центров марки Bestune (принадлежит китайской FAW). Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В сообщении уточняется, что в начале прошлого года у бренда было 92 дилера, а к концу число партнеров сократилось до 65.

Всего за год было закрыто 34 дилерских центра бренда, еще 7 новых открылись, отметили в компании. На сегодняшний день

дилерская сеть бренда охватывает более 40 городов по всей стране, и планы на будущее предусматривают дальнейшее расширение, включая открытие новых центров в текущем году.

В настоящее время на российском рынке представлены 65 китайских брендов. Однако количество шоурумов с машинами из КНР сокращается.

Тенденция вряд ли приведет к массовому уходу китайских марок с рынка, полагают эксперты. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись китайские концерны в 2025 году, число представленных на российском рынке автобрендов из этой страны остается большим. В обозримом будущем не стоит ожидать массового ухода «китайцев», пояснил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Похожего мнения придерживается председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган. Он считает, что сейчас уместнее говорить не о том, уйдут ли китайские бренды вообще, а о том, какие из них останутся надолго и на каких условиях. «Рынок постепенно взрослеет, и выигрывать на нем будут не те, кто зашел первым, а те, кто сумел выстроить устойчивую модель работы и доверие клиентов», — констатировал он.