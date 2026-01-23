Мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар объявила о переезде из дома в Швейцарии

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, которая называет себя матерью его троих детей, съехала из особняка в Швейцарии, где прожила несколько лет. Новость она объявила подписчикам в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Многодетная мать сообщила, что была вынуждена покинуть дом в Швейцарии. На опубликованных ею кадрах можно увидеть большое количество коробок и контейнеров с упакованными в них вещами, а также технику, книги и бытовые принадлежности. «Все, что осталось от нашей прошлой жизни, оказалось в мусорном ведре. Но я не сдаюсь! Остаюсь сильной и сохраняю достоинство», — подписала публикацию Ирина.

Минувшей осенью сообщалось, что Болгар избавилась от квартиры в Петербурге, расположенной на Васильевском острове. Покупателем жилья стал рэпер Booker.