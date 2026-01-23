Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:10, 23 января 2026Спорт

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече третьего круга, которая прошла в ночь на пятницу, 23 января, россиянин играл с 47-й ракеткой мира — венгром Фабианом Марожаном. В первых двух партиях Медведев потерпел поражение (6:7, 4:6), но затем взял три сета подряд (7:5, 6:0, 6:3). Встреча продлилась 3 часа 46 минут.

В четвертом круге Медведев, занимающий 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), встретится с 29-й ракеткой мира — американцем Ленером Тьеном. Матч пройдет в ночь на воскресенье, 25 января.

Ранее Медведев раскрыл отношение к смене гражданства теннисистами-соотечественниками. Игрок отметил, что относится к этому спокойно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Дан прогноз о стремительном уходе китайских автобрендов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok