Медведев раскрыл отношение к смене гражданства российскими теннисистами

Даниил Медведев: Спокойно отношусь к смене гражданства российскими теннисистами

Российский теннисист Даниил Медведев раскрыл отношение к смене гражданства теннисистами-соотечественниками. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок отметил, что относится к этому спокойно. «На 100 процентов понимаю и уважаю. Ты можешь это сделать, в спорте даже, наверное, легче это сделать, чем обычным людям», — заявил Медведев.

Теннисист добавил, что сам никогда не рассматривал такой вариант. «Считаю, важно, где ты родился. Политика и все остальное — это другое», — отметил Медведев.

За последние месяцы гражданство сменили несколько российских теннисистов. Среди них Полина Кудерметова, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова.

Ранее Медведев вышел в третий круг Australian Open. Во втором круге он победил француза Кентена Алиса.