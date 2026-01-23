Реклама

Модели Перминовой потребовалась операция после скандального тура в Куршевель

Модель Елена Перминова повредила руку во время скандального тура в Куршевель
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Lena Perminova

Бывшей возлюбленной российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модели Елене Перминовой потребовалась операция после скандального тура в Куршевель по приглашению отечественной сети магазинов Rendez-Vous. Пост появился в ее Telegram-канале.

39-летняя знаменитость отметила, что повредила руку во время катания на лыжах. «Просто на ровном месте я рухнула — в момент, когда одна лыжа наехала на другую. Встала и почувствовала, что грудная клетка словно в тисках, дышать не могу, загнулось плечо», — пояснила она.

При этом манекенщица обратилась в местный травмпункт, однако рентген не показал перелом, и она продолжила отдых. По приезде в Москву Перминова сделала магнитно-резонансную томографию (МРТ), по результатам которой ей назначили операцию. «И, по оценке врачей, не самую простую. Пока я активничала, даже когда одевалась, мой сустав просто выпадал», — отметила автор поста.

Ранее в январе Елена Перминова пришла на концерт дуэта диджеев Artbat в прозрачном платье.

