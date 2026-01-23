Реклама

Экономика
19:11, 23 января 2026Экономика

На Земле прошла «случайная» магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле прошла магнитная буря из-за остаточных колебаний
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетМагнитные бури:

Фото: Drazen Zigic / Freepik

В ночь на 23 января на Земле прошла «случайная» магнитная буря, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Буря была короткой и поднялась чуть выше отметки G1 (слабая буря). Она не была вызвана внешними причинами и возникла из-за «релаксации остаточных "напряжений" в магнитосфере после крупного события», объяснили специалисты.

Ранее на Землю обрушилась крупнейшая магнитная буря. Ее уровень почти достиг высшей отметки G5 (экстремальная магнитная буря). Над территорией России наблюдались самые мощные в 21 веке северные сияния — их можно было видеть даже на уровне широты около 40 градусов. Явление наблюдали даже жители Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.

Отмечалось, что буря могла влиять на работу технических устройств.

