Силовые структуры
10:18, 23 января 2026Силовые структуры

Найдена свидетельница пропажи российского подростка

Водитель такси заявила, что пропавший в Красноярске подросток уехал с девушкой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правоохранительным органам удалось установить свидетельницу пропажи 14-летнего подростка из Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Водитель такси рассказала следствию, что увозила мальчика в компании девушки.

В Красноярске в день исчезновения несовершеннолетнего сына бизнесмена пропала 14-летняя девочка. Она ушла из дома около 15:00, после чего ее больше никто не видел. Дом девочки находится в трех километрах от дома юноши. Согласно ориентировке, она была в черной куртке, капюшоне и уггах. Человека в похожей одежде рядом с пропавшим мальчиком зафиксировала уличная камера.

Проводится проверка и выясняется, есть ли связь в этих двух случаях.

Ранее сообщалось, что в следственные органы обратился бизнесмен. Он рассказал, что ему пришло сообщение на телефон, в котором неизвестные требуют выкуп за сына в размере 350 тысяч долларов. После этого он получил видеообращение сына, который также просил выполнить выдвинутое требование.

