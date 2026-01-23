Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 23 января 2026Ценности

Николь Ричи рассказала о любимом тренде в макияже из юности

Актриса Николь Ричи призналась, что любит макияж Твигги с подводкой под глазами
Екатерина Ештокина

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса и певица Николь Ричи рассказала о любимом тренде в макияже из юности, который она использует по сей день. Комментарий публикует People.

44-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю дебюта австралийского косметического бренда Nude by Nature в США. На мероприятии она призналась, что в молодом возрасте регулярно наносила мейкап, как у Твигги, и использует его до сих пор.

«Это вряд ли кому-то понравится, но, когда мне было, наверное, лет 19, я рисовала ресницы Твигги подводкой под глазами, потому что я ее обожаю и мне просто казалось это забавным. Я думаю, особенно в молодости, экспериментировать с разными образами очень весело и важно, и этим нужно заниматься. Нужно двигаться в этом направлении», — высказалась она.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Британская супермодель Твигги считается одной из первых международных супермоделей 60-х годов и наиболее известна своими выразительными ресницами, в частности, пучками нижних ресниц.

В августе 2024 года внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети. Звезду заметили с друзьями в ресторане, расположенном в Беверли-Хиллз, США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

    Украинские военные отказались воевать после ряда неудач

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok