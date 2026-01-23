Реклама

14:03, 23 января 2026Спорт

Оценены шансы «Вашингтона» Овечкина остаться без плей-офф НХЛ

Букмекеры верят, что «Вашингтон» Овечкина останется без плей-офф НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isaiah J. Downing-Imagn / Reuters

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс», за который играет российский форвард Александр Овечкин, остаться без плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Betonmobile.

Специалисты верят в то, что команда не сможет принять участие в борьбе за Кубок Стэнли. На это можно поставить с коэффициентом 1,60. Если «Кэпиталс» пробьются в плей-офф, сыграет ставка с коэффициентом 2,20.

На данный момент «Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции. Отставание от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф, составляет пять очков.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

