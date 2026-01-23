Реклама

Наука и техника
13:39, 23 января 2026

Россия и Буркина-Фасо допустили запуск спутника

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия и Буркина-Фасо допустили запуск телекоммуникационного спутника российского производства в интересах Конфедерации государств Сахеля (КГС). Об этом в своем Telegram сообщает посольство РФ в Буркина-Фасо.

В диппредставительстве заметили, что такая тема обсуждалась на встрече российского посла Игоря Мартынова с премьер-министром Буркина-Фасо Эмманюэлем Уэдраого. Также на мероприятии присутствовал российский космонавт Александр Горбунов.

Ранее российский космонавт Олег Платонов поблагодарил всех, кто помог ему слетать в космос — Россию, «Роскосмос», НАСА, США и компанию SpaceX.

Также в январе госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что российский космонавт Андрей Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12.

