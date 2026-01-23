Россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти три миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2 миллиона рублей на два матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает «РБ Спорт».
Россиянин сделал экспресс-ставку, спрогнозировав победу «Баварии» над «Юнионом» и «Барселоны» — над «Славией». Общий коэффициент составил 1,49.
И немцы, и испанцы одержали победы. Ставка россиянина сыграла, его выигрыш составил почти 3 миллиона рублей.
Ранее клиент БК поставил 2,5 миллиона рублей на победу греческого «Олимпиакоса» над немецким «Байером». Ставка россиянина зашла, а его выигрыш составил почти 11 миллионов рублей.