20:23, 23 января 2026Спорт

Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

Россиянин поставил на победу «Реала» над «Монако» и выиграл почти 6 млн рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Chikena / Shutterstock / Fotodom

Россиянин поставил на победу мадридского «Реала» в матче баскетбольной Евролиги с «Монако» и выиграл почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Помимо этого матча, он сделал ставку на две футбольных встречи: победу загребского «Динамо» над ФКСБ, а также тотал больше одного в игре «Утрехта» и «Генка» в Лиге Европы.

Клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 2 970 000 рублей, а общий коэффициент равнялся 1,96. Беттор верно предсказал исходы всех трех событий. Сумма выигрыша составила 5 821 200 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти три миллиона рублей. Клиент букмекерской компании поставил 2 миллиона рублей на победы «Баварии» и «Барселоны» и оказался прав.

