14:27, 23 января 2026Силовые структуры

Российский рецидивист сел на 17 лет за расправу над Колдуном

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Березовский городской суд Свердловской области вынес приговор Андрею Овчинникову за расправу над целителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в начале январе 2025 года мужчина приехал к знакомому целителю в поселок Кедровка, мужчины распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. Тогда Овчинников нанес хозяину дома несколько ударов ножом, а после скрылся. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли.

В суде Овчинников не признал вину. Его приговорили к 12 годам колонии, по совокупности приговора окончательно назначено 17 лет.

В региональной прокуратуре «Ленте.ру» пояснили, что подсудимый — 59-летний уроженец Нижнего Тагила, имеет известность в криминальных кругах. Как стало известно «Коммерсанту», потерпевшим стал целитель Алексей Суродеев по прозвищу Колдун. В 90-е он был помощником криминального авторитета Андрея Трофимова (Трофа), но потом отошел от дел и занялся целительством.

