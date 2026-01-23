Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 23 января 2026Силовые структуры

Собственнику обрушившегося ТЦ в российском регионе избрали меру пресечения

В Новосибирске суд взял под стражу собственника обрушившегося ТЦ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Первомайский районный суд Новосибирска взял под стражу собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра (ТЦ) Сергея Туркова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пробудет под стражей до 22 марта 2026 года. Ему вменяют пункты «а», «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека») УК РФ.

Об обрушении ТЦ в Новосибирске стало известно 21 января. В сети также появилось видео момента происшествия. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше. По словам местных жителей, здание перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж.

Всего из-под завалов достали трех человек. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Воюем дальше». В России подвели итог встречи Путина и Уиткоффа и озвучили неприятную новость для Зеленского

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Российские полицейские случайно остановили машину со взяткой для коллег

    Заявивший о похищении российский подросток нашелся

    Россия и Буркина-Фасо допустили запуск спутника

    В России перечислили наиболее подверженные шринкфляции продукты

    Раскрыты пять научно доказанных способов повысить уровень счастья

    Сийярто объяснил причину вмешательства Зеленского в выборы в Венгрии

    Торговый гигант уволит тысячи человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok