Собственнику обрушившегося ТЦ в российском регионе избрали меру пресечения

В Новосибирске суд взял под стражу собственника обрушившегося ТЦ

Первомайский районный суд Новосибирска взял под стражу собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра (ТЦ) Сергея Туркова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пробудет под стражей до 22 марта 2026 года. Ему вменяют пункты «а», «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека») УК РФ.

Об обрушении ТЦ в Новосибирске стало известно 21 января. В сети также появилось видео момента происшествия. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше. По словам местных жителей, здание перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж.

Всего из-под завалов достали трех человек. Одного из пострадавших спасти не удалось.