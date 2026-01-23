«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в первом матче с новым тренером

«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в первом матче с Карседо во главе

Московский «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в первом матче с новым тренером Хуаном Карлосом Карседо. Об этом сообщается на сайте спартаковцев.

Товарищеская встреча прошла в Объединенных Арабских Эмиратах и завершилась вничью — 2:2. В составе красно-белых отличились Кристофер Мартинс и Антон Заболотный.

Как отметили в пресс-службе московского клуба, матч не анонсировался и прошел в закрытом режиме по договоренности с соперником. «Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворен. Ребята выполняли то, о чем мы говорили до игры. Создали много шансов», — отметил Карседо.

52-летний Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года. До этого он работал в кипрском «Пафосе».