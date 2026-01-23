Россиян с экстренно севшего в Китае самолета разместят в гостинице

Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в Китае российского самолета Azur Air. Об этом сообщил авиаперевозчик в Telegram-канале.

Так, стало известно, что до российского Барнаула их доставит резервное воздушное судно. Однако время вылета еще не определено — авиакомпания проинформирует о нем заблаговременно. Также россиян и других туристов с рейса попросили отслеживать изменения в расписании и оставаться на связи с туроператорами.

«Аzur air разместит в гостинице пассажиров рейса ZF-2998 Пхукет — Барнаул, который ранее совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу», — говорится в сообщении.

23 января лайнер Azur Air подал сигнал бедствия и запросил посадку в Китае. Причиной стал отказ одного из двигателей.