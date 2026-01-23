В Германии призвали Трампа остановиться

Der Spiegel: Что должна сделать Европа, чтобы защититься от жажды власти Трампа

Немецкий журнал Der Spiegel призвал президента США Дональда Трампа остановиться.

«Дональд, хватит! Что должна сделать Европа, чтобы защититься от жажды власти Трампа», — отмечается в публикации.

Авторы отметили, что драма вокруг пока что отложенной аннексии Гренландии показала, насколько уязвима Европа. При этом у Евросоюза были бы все средства, чтобы противостоять шантажу Дональда Трампа, отметили журналисты.

«Самой надежной константой второго президентского срока Дональда Трампа остается то, что на любую слабость он отвечает жестокостью», — пишет Der Spiegel.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО Марк Рютте является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».