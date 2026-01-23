Реклама

04:18, 23 января 2026Интернет и СМИ

В Германии призвали Трампа остановиться

Der Spiegel: Что должна сделать Европа, чтобы защититься от жажды власти Трампа
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Немецкий журнал Der Spiegel призвал президента США Дональда Трампа остановиться.

«Дональд, хватит! Что должна сделать Европа, чтобы защититься от жажды власти Трампа», — отмечается в публикации.

Авторы отметили, что драма вокруг пока что отложенной аннексии Гренландии показала, насколько уязвима Европа. При этом у Евросоюза были бы все средства, чтобы противостоять шантажу Дональда Трампа, отметили журналисты.

«Самой надежной константой второго президентского срока Дональда Трампа остается то, что на любую слабость он отвечает жестокостью», — пишет Der Spiegel.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО Марк Рютте является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».

