07:20, 23 января 2026

В России отреагировали на «байку» МИД Норвегии об основанных викингами украинских городах

Александра Синицына
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, которые он сделал в ходе визита на Украину. Ее удивила байка, рассказанная главой норвежского МИД о якобы основанных викингами украинских городах, передает ТАСС.

На церемнии открытия копии рунического камня Альстада, который Норвегия подарила Украине, Эйде, по словам Захаровой, «позволил себе интересные, смелые высказывания на историческую тему» и «поведал о путешествии викингов по территории нынешней Украины, якобы доплывших до таких городов, как Днепропетровск, Запорожье и Херсон».

Однако, напомнила представитель российского МИД, эти города были основаны в другом историческом периоде, в XVIII веке, и не викингами, а Российской империей. «Какие псевдоисторические байки только не рассказывают западноевропейские сказочники», — добавила она.

Захарова задалась вопросом, является ли безграмотность главы МИД Норвегии тоже наследием викингов, или же это самоприобретенный навык. Она выдвинула теорию, что Эйде таким образом пытался «подбодрить украинцев, которых европейцы продолжают убеждать в необходимости продолжать расходовать свой человеческий потенциал во имя иллюзорной цели нанесения, как они сформулировали, стратегического поражения России».

Ранее представитель МИД РФ заявляла, что Норвегия превратилась в лжемиротворца, использующего военную помощь Украине и энергетический кризис в Европе исключительно в корыстных целях.

