Раскрыты сроки выхода и цена Xiaomi 17 в России

Androidinsider: Xiaomi 17 выйдет в России в марте, цена — от 80 тыс. рублей

Компания Xiaomi выпустит новые смартфоны в России в марте. Об этом сообщает издание Androidinsider.

Журналисты портала обратили внимание, что линейка смартфонов Xiaomi 17 вышла еще в сентябре 2025 года, но гаджеты еще не привезли на российский рынок. Авторы объяснили, что Xiaomi должна анонсировать глобальный релиз новых аппаратов на выставке MWC, которая пройдет с 2 по 5 марта в Барселоне. Соответственно, тогда же телефоны и появятся в России.

Самый дешевый смартфон Xiaomi 17 стоит в Китае 4499 юаней, или около 49 тысяч рублей. Авторы медиа предположили, что устройства Xiaomi будут стоить в России от 80 до 100 тысяч рублей. Также они раскрыли стоимость Xiaomi 17 Ultra — около 150 тысяч рублей.

Журналисты напомнили, что в линейку смартфонов вошло четыре устройства — Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Ultra. Однако Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max останутся эксклюзивом для Китая. В материале говорится, что на маркетплейсах уже можно заказать смартфоны новой линейки из Китая, но делать этого авторы не советуют: «Китайская версия Xiaomi 17 имеет целый ряд ограничений, включая отсутствие нашего языка в прошивке».

