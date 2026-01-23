Захарова ответила на слова Стубба о Крыме и Гренландии

Захарова назвала околесицей заявление Стубба о Крыме и Гренландии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала околесицей заявление президента Финляндии Александра Стубба об «оскорбительном» сравнении Гренландии и Крыма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Иногда, а в последнее время все чаще, оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несет. Мы к ней уже даже привыкли», — говорится в публикации.

Дипломат прикрепила к посту ссылку на интервью Стубба агентству Bloomberg, в котором политик назвал «оскорблением» слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как утверждает финский лидер, Лавров якобы заявил, что «для США Гренландия — это то же самое, что для России Крым».

20 января глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Крым имеет не меньше значения в вопросе обеспечения безопасности России, чем Гренландия для Соединенных Штатов. При этом он отметил, что люди в Крыму пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, а в Гренландии никаких переворотов не было.