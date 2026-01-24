На Солнце произошел двойной взрыв

На обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв

На обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКК) РАН.

По данным агентства, взрыв произошел прошлой ночью. По словам ученых, сказать точно, что стало его причиной, пока невозможно. «Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — сказали лаборатории. Кроме того, там отметили, что если гипотетические центры активности, в которых произошли эти два выброса, просуществуют еще около пяти дней, то их можно будет наблюдать с Земли в момент, когда Солнце повернется. Тогда они окажутся на его левом краю.

