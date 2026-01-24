На Украине заявили о продвижении ВС России под Константиновкой

DeepState: ВС России продвинулись у Предтечино и Ступочек в ДНР

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский ресурс DeepState в Telegram.

Продвижение зафиксировали у населенных пунктов Предтечино и Ступочки.

Ранее в январе Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы нанесли удар по позициям противника у города Славянск в ДНР. На этом направлении Киев потерял более 145 бойцов, бронетранспортер, автомобиль Humvee, артиллерийскую установку и радар.

В том же месяце военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что ВС России способны взять всю территорию Донбасса под контроль за несколько месяцев.

В декабре Минобороны России заявило о взятии под контроль села Свято-Покровское в ДНР. Населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск.