Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 24 января 2026Россия

На Украине заявили о продвижении ВС России под Константиновкой

DeepState: ВС России продвинулись у Предтечино и Ступочек в ДНР
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский ресурс DeepState в Telegram.

Продвижение зафиксировали у населенных пунктов Предтечино и Ступочки.

Ранее в январе Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы нанесли удар по позициям противника у города Славянск в ДНР. На этом направлении Киев потерял более 145 бойцов, бронетранспортер, автомобиль Humvee, артиллерийскую установку и радар.

В том же месяце военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что ВС России способны взять всю территорию Донбасса под контроль за несколько месяцев.

В декабре Минобороны России заявило о взятии под контроль села Свято-Покровское в ДНР. Населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В автомастерской в Краснодаре взорвался баллон

    На Западе рассказали о тяжелом ударе по Зеленскому

    На Украине заявили о продвижении ВС России под Константиновкой

    В Госдуме ответили на вопрос об ограничении WhatsApp и Telegram

    Военный отреагировал на слова Трампа о применении секретного оружия при похищении Мадуро

    В Крыму опрокинулся рейсовый автобус

    Команда Оздоева принесла игроку пять миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok