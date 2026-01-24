Реклама

14:56, 24 января 2026Мир

На Западе заявили об отсутствии компромисса на переговорах по Украине в ОАЭ

Reuters: Признаков компромисса на трехсторонних переговорах в ОАЭ не наблюдается
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

В ходе первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта в ОАЭ никаких компромиссов достигнуто не было. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украинские и российские переговорщики встретились в пятницу в Абу-Даби, чтобы обсудить важный вопрос территорий, однако признаков компромисса не наблюдается», — сказано в сообщении.

Ранее стартовал второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

