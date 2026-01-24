Назван первый иностранный оператор российских «Орионов»

Эфиопия стала первым иностранным оператором российских дронов «Орион»

Вооруженные силы Эфиопии стали первым иностранным оператором российских беспилотников большой продолжительности полета «Орион». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На фотографии запечатлен дрон «Орион-Э» на фоне штурмовика Су-25 эфиопских военно-воздушных сил. На беспилотнике можно рассмотреть обозначение ОВ-1921, которое может быть названием модификации.

Судя по фото, поставленные Эфиопии «Орионы» заметно отличаются от российских. Они лишены точек подвески вооружения, а оптико-электронная станция смещена к носовой части беспилотника. Можно допустить, что Аддис-Абеба получила разведывательную модификацию «Ориона».

Ранее в январе концерн «Калашников» сообщил, что посетители международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) оценили уникальную адаптивность российского разведывательного беспилотника «СКАТ 350М». Аппарат способен работать при температуре до 45 градусов Цельсия.