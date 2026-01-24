Реклама

16:35, 24 января 2026Наука и техника

Назван первый иностранный оператор российских «Орионов»

Эфиопия стала первым иностранным оператором российских дронов «Орион»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вооруженные силы Эфиопии стали первым иностранным оператором российских беспилотников большой продолжительности полета «Орион». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На фотографии запечатлен дрон «Орион-Э» на фоне штурмовика Су-25 эфиопских военно-воздушных сил. На беспилотнике можно рассмотреть обозначение ОВ-1921, которое может быть названием модификации.

Судя по фото, поставленные Эфиопии «Орионы» заметно отличаются от российских. Они лишены точек подвески вооружения, а оптико-электронная станция смещена к носовой части беспилотника. Можно допустить, что Аддис-Абеба получила разведывательную модификацию «Ориона».

Ранее в январе концерн «Калашников» сообщил, что посетители международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) оценили уникальную адаптивность российского разведывательного беспилотника «СКАТ 350М». Аппарат способен работать при температуре до 45 градусов Цельсия.

    Обсудить
