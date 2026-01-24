Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 24 января 2026Бывший СССР

По Киеву впервые с 2022 года ударили сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22

По Киеву впервые с 2022 года ударили сверхзвуковыми ракетами Х-22
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

В Киеве и области нанесен массированный комбинированный удар по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Также, предварительно, удар был по подстанциям в Белой Церкви, соединяющей столицу с АЭС, и по электростанции «Киевская». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, ВС России сегодня отправили противнику «Искандеры» и сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. В последний раз ракеты Х-22 использовались для ударов по Украине летом 2022 года.

По данным канала «Операция Z: Военкоры русской весны», удары по Киеву наносились как беспилотниками, так и ракетами. По столице были направлены дроны «Герань».

Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства рассчитывают на то, что в ходе переговоров в ОАЭ Украина добьется энергетического перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России раскрыли отношение к мирным инициативам других стран по Украине

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Назван «новый биткоин»

    Галеотти заявил о неготовности Зеленского пойти на уступки по территориям

    Раскрыты итоги возобновленных поисков пропавшего 11 лет назад самолета

    Собчак поиронизировала над обвинившим Россию в империализме европейским лидером

    В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии открытия Олимпиады

    На Западе выразили недовольство неблагодарностью Зеленского

    По Киеву впервые с 2022 года ударили сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22

    В России усмотрели обнадеживающий знак в переговорах с Украиной и США в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok