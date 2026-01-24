Собчак поиронизировала над обвинившим Россию в империализме европейским лидером

Собчак поиронизировала над словами Стубба, обвинившего Россию в империализме

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба, который обвинил Россию в империализме. На эту тему она высказалась в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

Как отметила Собчак, Стубб в недавнем интервью заявил, что в ДНК россиян заложен империализм, а также обвинил Москву в желании восстановить Советский Союз. Ранее стало известно, что финский лидер претендует на роль главного переговорщика от Европы по украинскому вопросу, добавила она.

«Так что слова о "генетическом империализме" — это, конечно, серьезная заявка на успех будущего переговорщика, угу», — поиронизировала журналистка над Стуббом.

Ранее депутат Светлана Журова оценила кандидатуру финского главы в качестве переговорщика по теме Украины. Она предположила, что Стубб может выражать агрессивную по отношению к РФ позицию.

Перед этим сообщалось, что ряд высокопоставленных представителей ЕС выступили в поддержку идеи о создании должности спецпредставителя по Украине. Уточняется, что инициатором предложения стал Стубб, который выразил готовность занять этот пост.