Трампу предрекли попадание в учебники из-за Гренландии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Присоединив Гренландию, Трамп войдет в учебники

Единственным рациональным объяснением усилий президента США Дональда Трампа по присоединению принадлежащей Дании Гренландии можно считать стремление попасть в учебники истории. Об этом заявила экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, сообщает в субботу, 24 января, ТАСС.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») наверняка войдет в учебники истории как человек, увеличивший территорию США на два миллиона квадратных километров, а значит, он войдет в историю», — сказала она.

Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что стратегическое значение Гренландии для США неоспоримо — однако в современных геополитических реалиях Вашингтону следует действовать с учетом сложившейся мировой обстановки.