Украину призвали вернуться к внеблоковому статусу

Дипломат Полищук призвал Украину вернуться к внеблоковому статусу

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что для урегулирования конфликта на Украине следует искоренить первопричины кризиса, созданного западными странами. Его слова приводит РИА Новости.

Полищук добавил, что для решения конфликта также следует устранить угрозы безопасности.

«Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии», — призвал дипломат.

Ранее Полищук назвал условие для урегулирования на Украине. По его мнению, необходимо решить территориальный вопрос.